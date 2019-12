Beşiktaş ligde üst üste 6. galibiyetini aldı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL(AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

15. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Serbest vuruşu hızlı kullanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sol çaprazdan pasını Hutchinson'a verdi. Hutchinson, ceza yayı önünde Hafez'den topu kurtardıktan sonra yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kısa pasında Koita, kale alanında topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Ardından topu önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan boş kaleye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak maçın hakemi Arda Kardeşler, Koita'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü vermedi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından Arda Kardeşler golü geçerli saydı: 1-0

39. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Caner Erkin'in altıpasın solunda bekletmeden sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1

45+2. dakikada Gökhan Gönül'ün kafayla ceza sahasına gönderdiği topu Ben Youssef uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topa Caner Erkin'den önce Kasımpaşa savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Elneny'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

50. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma, pasını sol kanattaki Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Koita'nın ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından kornere çeldi.

56. dakikada Kasımpaşa maçta tekrar üstünlüğü sağladı. Ani gelişen atakta topla buluşan Quaresma, kendi yarı sahasından pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun soldan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

58. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Elneny'den topu kapan Hajradinovic, Koita ile verkaç yaptıktan sonra pasını savunmanın arkasına sarkan Mustafa Pektemek'e verdi. Kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Mustafa'da önce araya giren Vida, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

71. dakikada Beşiktaş skoru 2-2'ye getirdi. Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde sağda yerden ortasında kaleci Fatih Öztürk topa müdahale edemedi. Umut Nayir'in arka direkte uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti.

89. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Lens'in sağdan ortasında kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lens, Heintz'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasın içine çevirdiği topa ön direkte dokunan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.