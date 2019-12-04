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Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Anagold 24Erzincanspor'u 5. tur ilk maçında konuk edecek Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesi oynayacak.

Spor 04.12.2019, 09:12
Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.

595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.


#spor
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