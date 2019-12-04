Son Dakika
Beşiktaş kupada yarın Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Anagold 24Erzincanspor'u 5. tur ilk maçında konuk edecek Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesi oynayacak.
Spor 04.12.2019, 09:12
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak
Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.
Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.
TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:36
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49