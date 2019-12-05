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Beşiktaş Kulübünden kadın taraftarlarına jest
Passolig sahibi kadın taraftarlar, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor maçını ücretsiz izleyebilecek.
Spor 05.12.2019, 13:50
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarların Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapacakları mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.
Passolig sahibi kadın taraftarların, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabileceği karşılaşma 20.45'te başlayacak.
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