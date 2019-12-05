Son Dakika

Beşiktaş Kulübünden kadın taraftarlarına jest

Passolig sahibi kadın taraftarlar, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor maçını ücretsiz izleyebilecek.

Spor 05.12.2019, 13:50
Beşiktaş Kulübünden kadın taraftarlarına jest
banner230

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarların Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapacakları mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkı tanındığının ve bu tarihin Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına 'Seçme ve Seçilme Hakkı' verilmesine öncülük eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Passolig sahibi kadın taraftarların, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabileceği karşılaşma 20.45'te başlayacak.

#spor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@