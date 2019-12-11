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Beşiktaş Kulübü: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gündemimizde yok

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer gündemlerinde yer almadığını belirtti.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,...

Spor 11.12.2019, 12:41
Beşiktaş Kulübü: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gündemimizde yok
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer gündemlerinde yer almadığını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

#Beşiktaş #Emre Kılınç #Futbol #Mert Hakan Yandaş #SÜPER LİG #Transfer yalanlaması
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