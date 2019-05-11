Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Son 1-2 senede çok üzüldüğüm süreçler yaşadık

İSTANBUL (AA) - BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Başkanlığımda tam 7 yıl 2 ay oldu. Bu süre içinde çok güzel günler geçirdiğimiz dönemler de oldu, üzüldüğüm dönemler de oldu. Son 1-2 senede çok üzüldüğüm süreçler de yaşadık." dedi.

Genel kurulların Beşiktaş'ın düğünü olduğunu vurgulayan Orman, "Beşiktaş'ı temsil etmek yönetim kurulun olduğu kadar genel kurul üyelerinin de görevidir. Beşiktaş'a yakışır genel kurul temenni ediyorum. Burası konuların tartışılacağı, eleştirileceği yerdir. Beşiktaş'ın nezaketi içinde yapalım. Beşiktaş'ı dışarıya kötü göstermeyelim. Yarın seçimimiz var ve güzel bir seçim olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Son seçimim"

Orman, tüzük gereği başkanlık için son kez seçime gireceğini dile getirdi.

Olağan kongrelerde üçüncü kez başkanlığa aday olan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim yarın son genel kurulum olacak. Tüzüğümüz bunu gerektiriyor. Bundan fazla niyetim hiçbir zaman olmadı. Hayırlara vesile olan bir kongre diliyorum. Beşiktaş'a yakışan kongre olsun. Ramazan ayı güzellik ayı, gerginlik ayı değil. Kalp kırmaya gerek yok. Hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Kazanan olur olmaz, birbirimizin yüzüne bakacak halde olalım. Nezaket içinde, Beşiktaş'a yakışan zerafet içinde, ele güne bizi güldürmeyecek şekilde kongre geçirelim. Kulübün başkanı olarak güzelce yapılmasını sizden rica ediyorum."

Orman, görevde bulundukları 7 senede yönetim kurulu üyeleriyle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Başladığımızda rakiplerimizin borçları yarımız kadardı. Onlar statlarını yapmış, takımları ve moralleri vardı. Tesislerini, altyapılarını, mağazalarını, her şeyi yapmışlardı. Büyük bir mücadele verdik. Camiamız da bize sahip çıktı. Bu süreç içinde rakiplerimizin bazıları mallarını sattılar. Çok önemli iki mülklerini sattılar. Hala bizden yüksek borç seviyesindeler." ifadelerini kullandı.

Gelirlerinin olmadığı dönemlerde rakiplerinin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini vurgulayan Orman, "Yine de mallarını sattılar. Biz Beşiktaş'ın bir liralık malına tenezzül etmedik. Bir rakibimiz şu an kampanya yapıyor. Biz kimseye gitmedik, kimseye rahatsızlık vermedik, kimseye, 'Şunu al.' demedik. Kapısını çalmadık. Onların da yeni başkanı dünya para koydu, bağış olarak koydu. Bizden yüzde 50 fazla borçları var. Türkiye zor süreçten geçiyor. Dolar nerelere gidiyor, bunlar kolay işler değil. Beraber yöneticilik yaptığım Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ burada, bilirler. Para koymak zor işlerdir." diyerek sözlerini tamamladı.