Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Kararımda bir değişiklik yok
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok." dedi.
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kuruluyla ilgili, "Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok." dedi.
Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili görüntüleri herkesin izleyebileceğini kaydeden Orman, başkanlık için ismi geçenlerin de hala açıklama yapmamasıyla ilgili soruyu, "Kongre kararı aldım. Sonuçta kongreye kadar kulübü yönetiyoruz. Aday olmayacağımı söyledim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. O soruları bana değil muhataplarına sormanız lazım. Her şeyi net anlattım. Anlattığım netlikte de sonrasında herhangi bir açıklama yapmadım." diye yanıtladı.
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