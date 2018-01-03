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Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon avro teklif geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, İngiltere temsilcisi Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon avro teklif geldiğini söyle

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:38
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon avro teklif geldi
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İSTANBUL(AA) - Vodafone Park'ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın basına tanıtımı için düzenlenen törende medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Beşiktaş ciddi bir kurumdur. Bütün hareketleri, bütün adımları ciddiyet üzerine gider. Bunlar uluslararası futbol ve ticaret kurallarına uygun ilerler. Beşiktaş'ın oyuncularına teklif gelmesi normal. Basında çıkan 'Beşiktaş fiyat arttırıyor.' haberleri gerçek dışıdır. Sözlerimiz ve eylemlerimiz aynı ciddiyettedir. Everton'ın teklifi var ama Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon avro teklif geldi, fakat gündeme getirmedik. Cenk'in oynama isteği de bizim için önemli."

"Cenk Tosun'un geleceği bizim için önemli"

Beşiktaş'ın transferde kendi stratejisi doğrultusunda hareket ettiğini belirten başkan Orman, şunları kaydetti:

"Cenk Tosun'un geleceği bizim için önemli. Bunlar kulüpler arasında görüşülür. Tatilde olduğum için görüşmeleri Ahmet Nur Çebi götürdü, görüşmeler devam ediyor. Hayırlı ise olur hayırlı değilse olmaz. Bu işe Cenk'i satacağız diye başlamadık. Bizim de sezon sonu hedeflerimiz var. Kendi stratejimize göre hareket ediyoruz. İstediğimiz şartlar oyuncu ve bizim lehimize olursa sonuçlanır. Biten bir şey yok."

Vida transferiyle birlikte siyah-beyazlı takımdaki yabancı futbolcu sayısının 15 olduğunu ve takımdan ayrılan olup olmayacağı şeklindeki bir soruya Orman, "UEFA listesine 14 oyuncu bildireceğiz. Takımda şans bulamayanların oynaması isteğim var. Önümüzde uzun bir süreç var." şeklinde cevap verdi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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