Beşiktaş-Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın, fikstürdeki gibi İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, stadı Vodafone Park'ın zeminindeki sorun nedeniyle maçı Kayseri'de oynama yönündeki talebinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda kabul görmediği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor'umuzun, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş tarafından Kadir Has Stadı'nda yapılması talebi, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir. Müsabaka, normal program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır."