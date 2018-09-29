Beşiktaş Kayserispor engelini geçti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçının 20. dakikasında Vagner Love kazandığı topu sağ kanatta hareketlenen Quaresma’ya aktardı.

Ceza sahası sağ çaprazından Quaresma’nın çektiği şutta, Kayserispor kalecisi Lung üzerine gelen topun ağlarla buluşmasını engelledi.

29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Varela meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Vida'nın karşıladığı top Kana Bıyık'ın önünde kalırken, bu futbolcunun sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Karius güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada Quaresma'nın sol kanattan altıpas üzerine yaptığı ortaya Babel ve Vagner Love dokunamadı ve top auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Vagner Love, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun yerden şutunu Lung çıkarmasına rağmen dönen topa düşerken bir kez daha dokunan Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Gökhan Gönül topu kafayla arka direğe aşırdı. Vagner Love topa müsait pozisyonda dokunamadı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.