Beşiktaş İzmir'den puansız dönüyor

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

60. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Reis'in kafa vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti: 2-0

73. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta top direkten döndü. Göztepeli oyuncuların devam ettirdiği pozisyonda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Poko'nun aktardığı topla Yasin Öztekin'in buluşmasına izin vermeyen Beşiktaşlı futbolcular pozisyonu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Ali Korkmaz