Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.





- Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 12 gol attı.





- Golsüz maç yok





Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

