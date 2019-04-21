Beşiktaş ile Sivasspor 26. randevuda





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 26. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 35 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.





- Sivas'taki maçlar





İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 14, kırmızı-beyazlılar ise 11 gol attı.

Geçen sezon Sivas'taki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.





- Golsüz maç yok





Taraflar arasındaki 25 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

