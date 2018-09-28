Beşiktaş ile Kayserispor 45. randevuda





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6'sını kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 68 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.





- İstanbul'daki maçlar





Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 22 lig maçından 17'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 47, Kayserispor ise 16 gol attı.





- En farklı skorlu galibiyetler





Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.