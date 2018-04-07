Beşiktaş Göztepe'yi farklı geçti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının 8. dakikasında Castro'nun pasında topla buluşan Demba Ba ceza sahası çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta çıktı.
19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin, Lens ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
26. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Babel soldan taşıdığı topu dışarı çevirdi. Medel ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
44. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarı
53. dakikada Babel'in ara pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
64. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkte meşin yuvarlağı aşırttı, Tosic kafa vuruşuyla golü attı: 3-0.
71. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Poko soldan kaptığı topla rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına girip, meşin yuvarlağı Halil Akbunar'ın önüne bıraktı. Halil Akbunar tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.
86. dakikada Beşiktaş skoru 4-1 yaptı. Mustafa Pektemek'in savunmanın arkasına attığı pas sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Larin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.
87. dakikada Beşiktaş'ın 5. golü geldi. Medel savunmanın arkasına koşu yapan Talisca'nın önüne topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı Babel'in önüne bıraktı. Hollandalı futbolcu topu boş kaleye bıraktı: 5-1.
Beşiktaş karşılaşmayı 5-1 kazandı.