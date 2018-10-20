Beşiktaş Göztepe deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Milli maç arasına 8. haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak giren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano Correia görev yapamayacak.

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlandığı için İstanbul'a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Ljajic'in durumuna maç saatinde karar verilecek.

Vida kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Gary Medel ise Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Beşiktaş, son 21 maçta bir kez yenildi

İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İzmir'de 3-1, İstanbul'da da 5-1'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11'ini kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002'deki randevuda yenildi.

Muhabir: Hüseyin Eroğul, Çetin Arslancan