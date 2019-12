Beşiktaş galibiyet serisini sürdürdü

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında ceza sahası içindeki Diaby'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek şutunda, kaleci Lung topun kaleye girmesine izin vermedi.

12. dakikada Ljajic'in ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda Lung topu kurtardı, sonrasında meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

15. dakikada rakibinin hatalı pasında topu kapan Burak Yılmaz ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

15. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hutchinson, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

30. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza saha dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top ağlara gitti. Hakem Ümit Öztürk, topun aut çizgisini geçip geçmediğinin VAR'da incelenmesinin ardından golü geçerli saydı: 2-0.

41. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Ceza sahası dışında Elneny ile duvar pası yapan Burak Yılmaz ceza sahası dışının sol çaprazından sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 3-0.

43. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Elneny'nin şutunda, kaleci topu kornere çeldi.

44. dakikada Burak Yılmaz'la ceza sahasında paslaşarak çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topa arka direkte N'Koudou müdahale etti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

65. dakikada Adebayor'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Nurettin Korkmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75. dakikada sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Lens topu ayağından açtı. Kalecinin müdahalesiyle meşin yuvarlağı önünde bulan Diaby topu kaleye gönderdi, Hasan Hüseyin Acar çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek golü engelledi.

86. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golü geldi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topu Adebayor kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-1.

90. dakikada Beşiktaş'ın farkı yeniden 3'e çıkardı. Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un kafayla arkaya gönderdiği topu Burak Yılmaz gole çevirdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul