Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile MKE Ankaragücü çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi. Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho ise kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ye gönderildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in de disipline sevki kararlaştırıldı.