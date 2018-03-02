Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ricardo Quaresma'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Derbide üç kırmızı kart, 4 gol var kazanan yokQuaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyorFenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: Hakemin haklı olduğu tek yer, Alper'i ve Volkan'ı atmaktıAhmet Nur Çebi: İki takım da hoş olmayan tavır sergiledi

TFF'den yapılan açıklamada, Ricardo Quaresma'nın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi ve saldırısı nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada Beşiktaş Kulübünün, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübünün de sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

Muhabir: Süha Gür