Beşiktaş Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos'u renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira Dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira Dos Santos'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Douglas, geçen sezon Sivasspor'da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.
Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.