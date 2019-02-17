İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, deplasman fobisini yendi.

Bu sezonun ilk yarısında rakiplerine konuk olduğu maçlarda kötü performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, ikinci devredeki deplasman karşılaşmalarında ise bambaşka bir kimliğe büründü.

Süper Lig'in birinci devresindeki 9 deplasman maçında sadece 2 kez kazanabilen siyah-beyazlılar, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılarak 10 puan elde edebildi. Beşiktaş, rakip sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Ligin ikinci yarısındaki ilk 3 deplasman karşılaşmasını kazanmayı başaran siyah-beyazlı takım, şimdiden 9 puana ulaşarak kısa sürede birinci devredeki performansına yaklaşmayı bildi.

Hücum ve savunmasını düzeltti

Beşiktaş, deplasmanlarda ilk yarıdaki kötü hücum ve savunma performanslarını ikinci devrede düzeltmeyi başardı.

Sezonun ilk yarısındaki 9 dış saha karşılaşmasında 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, 1,3 ortalama yakaladı. Kalesinde de 13 gol gören Beşiktaş, maç başına 1,4'lük performans sergiledi.

Ligin ikinci yarısında evinden uzaktaki ilk 3 maçta 11 gol atan Beşiktaş, maç başına 3,6'lık oranla etkili bir performans ortaya koydu.

Deplasmanda savunmasını da düzelten siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci devresinde 3 gol yedi ve maç başına 1 ortalamada kaldı.

Geçen sezonu geçti

Beşiktaş, 22. haftalar itibarıyla geçen sezonki deplasman performansını geçti.

Ligde 2017-2018'deki ilk 12 dış saha maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 17 puan topladı.

Bu sezonun 22 maçlık bölümünde 12 kez rakiplerine konuk olan Beşiktaş, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puana ulaştı.