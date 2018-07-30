Beşiktaş-B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçını Vodafone Park'ta izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi, Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay satış noktaları, Passo akıllı telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezi üzerinden alabilecekleri belirtildi.

Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira

2. kategori: 225 lira

3. kategori: 205 lira

4. kategori: 195 lira

5. kategori: 165 lira

6. kategori: 150 lira

7. kategori: 100 lira

8. kategori: 90 lira

VIP ve 1903 A-E bloklar: 680 lira

1903 B-D bloklar: 750 lira

1903 C blok: 800 lira

Muhabir: Mehmet Fatih Duman