Beşiktaş Avrupa'nın en hızlı yükselen takımı oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş, Avrupa'da en hızlı yükselen takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) dahil olmak üzere geriden zirve mücadelesine katılan takım olarak dikkati çekti.

Süper Lig'in 6. haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle sadece 5 puan toplayan ve 16. sırada kalan siyah-beyazlı takım, son 8 haftada hızlı bir yükselişe geçerek zirve yarışına ortak oldu.

Ligde üst üste 6 maçını kazanan Beşiktaş, 14. hafta sonunda 8 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 27 puan toplayarak 2. sıraya kadar yükseldi ve şampiyonluk iddialarını güçlendirdi.

Son 3 haftada hızlı çıkış

Siyah-beyazlı ekip, son 3 haftada önemli bir yükselişe imza attı.

Ligin 7 ve 8. haftalarını 12. sırada tamamlayan Beşiktaş, sonraki 3 haftayı 8'incilikte geçirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında 5. sıraya çıkan siyah-beyazlılar, 13. haftada 3. sıraya geldi. Çıkışını 14. haftada da sürdüren Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak 2. sıraya yükseldi. Avrupa'da en hızlı yükselişe imza attı

Beşiktaş, Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında zirve yarışı için en büyük mücadeleyi veren takım oldu.

Bundesliga'da 14. hafta sonunda ilk üç sırayı paylaşan Borussia Mönchengladbach, Leipzig ve Borussia Dortmund genelde zirveye yakın bir mücadele sergilediler. Söz konusu ligde sadece Borussia Dortmund, 6. haftada 8. sırada kalırken, 14. haftada 3'üncülüğe kadar çıkabildi.

İngiltere'de 16. hafta geride kalırken ilk 3 sırada yer alan Liverpool, Leicester City ve Manchester City, fazla iniş çıkış yaşamadan zirve mücadelesini sürdürüyor. Bu üç takım, ligin 6. haftasında da ilk 3 sırayı paylaştı. Premier Lig'de en önemli çıkışı yapan takım Tottenham oldu. Ligin 12. haftasında 14. sırada kalan Tottenham, 16. haftada 6. sıraya kadar geldi.

İtalya Seria A'da ise İnter, Juventus ve Lazio ilk 3 sırayı paylaşıyor. Inter ile Juventus sezon başından beri zirve içinde yer alırken, 6. haftayı 6. sırada tamamlayan Lazio, 15. haftada 3. sıraya çıktı.

İspanya La Liga'da lider Barcelona, 5. haftayı 8. sırada bitirdikten sonra 16. hafta liderliğe kadar yükseldi. Şu anda 2 ve 3. sırada bulunan Real Madrid ile Sevilla, fazla gerilere düşmeden zirve yarışını sürdürüyor.

Fransa Lig 1'de 16. hafta geride kalırken, Paris Saint Germain ilk haftadan itibaren zirvenin içinde yer aldı. Ligde 2. sırada bulunan Marsilya ise sezona kötü başlamasına rağmen 6. haftayı 5. sırada tamamladı. Söz konusu haftayı 6. sırada geçen Lille de 16. haftada 3'üncülüğe yükseldi.

Beşiktaş, Süper Lig'de büyük bir çıkış yaparak zirveye ortak olurken, Avrupa'nın beş büyük liginde bu şekilde şampiyonluk yarışı içine giren takım olmadı.