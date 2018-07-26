Beşiktaş Avrupa'da avantaj sağladı

TORSHAVN (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını 2-0 mağlup etti.
8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
14. dakikada Adriano ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.
16. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde siyah-beyazlılar, tehlikenin büyümesine izin vermedi.
26. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa topuğuyla dokunarak siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
45+1. dakikada Larin ceza yayı içinde sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
65. dakikada Przybylski'nin uzak mesafeden çektiği şutta, kaleci Tolga Zengin topun sahibi oldu.
66. dakikada sağdan çizgiye inerek rakibinden sıyrılan Adriano, dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleci Hentze gole izin vermedi.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Muhabir: Hüseyin Eroğul-Abdülhamid Hoşbaş