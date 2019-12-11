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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda tek galibiyeti olan Beşiktaş'ın, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Spor 11.12.2019, 10:49
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak.
Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.
Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.
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