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Beşiktaş avantajı üç golle aldı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.
Spor 05.12.2019, 22:55
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.
25. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Güven Yalçın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Elneny kaleye gönderdi, kaleciden dönen meşin yuvarlağı arka direkte Boyd, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.
84. dakikada Caner Erkin'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Umut Nayir'ın, penaltı noktası üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı.
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