Son Dakika

Beşiktaş avantajı üç golle aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor 05.12.2019, 22:55
Beşiktaş avantajı üç golle aldı
banner230

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

25. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Güven Yalçın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Elneny kaleye gönderdi, kaleciden dönen meşin yuvarlağı arka direkte Boyd, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

45+3. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Erdoğan Kaya, topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0.

84. dakikada Caner Erkin'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Umut Nayir'ın, penaltı noktası üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı.

#Anagold 24Erzincanspor #Beşiktaş #spor #Ziraat Türkiye Kupası
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@