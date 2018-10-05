Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Konya'ya geçen siyah-beyazlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, Malmö maçında görev alan oyuncular koşunun ardından ayak tenisi oynadı.

Diğer oyuncular ise istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.





