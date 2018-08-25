Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Fikret Orman'ın da izlediği belirtildi.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın takım halinde sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.

Futbolcuların, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın saat 21.45'te Antalyaspor ile karşılaşacak.

Muhabir: Süha Gür