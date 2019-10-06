Beşiktaş 4 hafta sonra kazandı

İSTANBUL(AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.

17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.

35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

49. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına soldan giren N'Koudou, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

58. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu indirdi, Junior Fernandes altı pas içinde şutunu çekti, Vida kaleye giden topa ayak koyarak golü engelledi.

63. dakikada Diaby'nin uzaktan şutunda kaleci topun sahibi oldu.

69. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın sağdan sert ortasında Diaby altı pas önünde tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

79. dakikada Douglas'ın sağda kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Cisse'nin çaprazdan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Hutchinson'ın pasıyla soldan savunmanın arkasına hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahası içindeki şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

90+3. dakikada Djalma Campos'un ceza sahası önünden şutunda Karius, üst köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Süper Lig'de ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 8'e çıkararak zirveyle puan farkını 6'ya düşürdü.

4 hafta sonra kazandı

Beşiktaş, 4 hafta sonra Süper Lig'de galibiyet aldı.

Ligin 2. haftasında Göztepe'yi evinde 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgi almıştı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçını yitiren siyah-beyazlı ekip, 6 resmi maç sonra da kazanmayı bildi.

Vodafone Park'taki kötü gidiş de bitti

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta ise 3 maç sonra kazanmayı başardı.

Göztepe'yi mağlup ettikten sonra Süper Lig'de 2 ve Avrupa Ligi'nde bir maça çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor (1-1) ve Medipol Başakşehir (1-1) ile berabere kalıp, Wolverhampton'a 1-0 mağlup olmuştu.

Evindeki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'deki iç sahada yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, sonraki 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Aytemiz Alanyaspor karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü

Beşiktaş, 7. haftaya lider olarak başlayan Aytemiz Alanyaspor'a karşı üstünlüğünü sürdürdü.

Rakibiyle 7. kez karşılaşan siyah-beyazlı takım, bunların 6'sını kazandı. İki takım arasındaki bir maç ise beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş rakibine 15 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

200. gol Diaby'den

Beşiktaş, Vodafone Park'taki resmi maçlarda 200. golünü Aytemiz Alanyaspor karşısında buldu.

Siyah-beyazlı takımın 2. golünü atan Diaby, Vodafone Park'taki 200. golü atan oyuncu olarak tarihe geçti.

Diaby ile değişen oyun

Beşiktaş, Abdoulay Diaby'nin ikinci yarıda oyuna girmesiyle hücumda daha etkili bir oyun sergiledi.

İlk yarıda Adem Ljajic'in orta sahada etkisiz kalmasının ardından teknik direktör Avcı, Diaby'i ikinci yarıda sahaya sürdü.

İleride Burak Yılmaz'a daha yakın oynayan Diaby, 69. dakikada fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Burak Yılmaz yine penaltıdan golü buldu

Beşiktaş'ı 52. dakikada 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, bu sezonki ikinci golünü de penaltıdan attı.

Sezonun ilk golünü Çaykur Rizespor karşısında penaltı atışından atan Burak, Aytemiz Alanyaspor filelerini de aynı şekilde havalandırdı.

Burak, Diaby'nin attığı golün de hazırlayıcısı oldu.

Gol sonrası kenetlenme

Siyah-beyazlı oyuncular, 52. dakikada 1-0 öne geçmenin sevincini toplu halde yaşadı.

Burak Yılmaz'ın golünün ardından sahadaki oyuncular, kenara gelerek yedek oyuncular ve teknik heyetle birbirlerine sarılarak kenetlendi.

Dorukhan da sakatlandı

Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz de sakatlandı.

Sakatlığı nedeniyle Gökhan Gönül'ün kadroda olmadığı Aytemiz Alanyaspor maçında sağ bekte görev yapan Dorukhan, sakatlanarak 73. dakikada yerini Douglas'a bıraktı.

Bu arada Dorukhan, ambulansla kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Sedyeyle ambulansa kadar getirilen Dorukhan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Son 3 dakikayı 10 kişi oynadı

Beşiktaş, rakibi karşısında son 3 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Maçın son dakikalarında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou, oyuna devam edemedi.

Bir süre sekerek oyunda kalmaya çalışan N'Koudou, daha sonra kendini yere bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncu, 90+2. dakikada sedyeyle oyundan çıkarken üç değişiklik hakkını daha önce kullanan Beşiktaş, kalan bölümde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Taraftarlardan destek

Beşiktaşlı taraftarlar alınan galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, maç sonrası takımı toplu olarak tribünlere çağırarak alkışladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce tepki gösterdikleri Jeremain Lens'e ise oyundan çıkması sırasında alkışlayarak destek verdi.

Konuk ekipten penaltı itirazı

Aytemiz Alanyaspor, maçın 63. dakikasında Beşiktaş ceza alanı içinde topun Atiba Hutchinson'ın eline çarpması sonrası penaltı bekledi.

Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyon sonrası 'devam' kararı verirken, konuk ekip oyuncuları oyunun durması sırasında bir süre itirazda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. 7. hafta öncesinde 4 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunan Aytemiz Alanyaspor, bu sezonki ilk yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı. Aytemiz Alanyaspor, 14 puanda kaldı.