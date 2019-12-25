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Beşiktaş 4 futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.
Spor 25.12.2019, 14:18
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İSTANBUL (AA) - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basında çıkan "Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile yollar ayrılıyor" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Öte yandan yapılan bir başka açıklamada Kosovalı futbolcu Emir Umit'in devre arası transfer edileceği haberlerinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
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