Beşiktaş 2019'da umduğunu bulamadı

İSTANBUL (AA) - Taraftarlarının yüzünü güldürmeyi 2019'da başaramayan siyah-beyazlı ekip, ligde şampiyonluk hasreti çekmeye devam ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplardan çıkamadı.

Beşiktaş, 2019 yılı içinde Süper Lig'de oynadığı toplam 34 karşılaşmada 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Akhisarspor'u deplasmanda hükmen 3-0 mağlup ettiği müsabaka ile 2019 yılına başlayan siyah-beyazlı ekip, ligde geçen sezonun ikinci yarısını 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısını ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle bitirdi.

2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edilen Beşiktaş'ın yeni sezonla birlikte yasağı sona erdi.

Bir sezon kupa maçlarına çıkmayan siyah-beyazlılar, bu yılki ilk kupa macerasında Anagold 24Erzincanspor'la eşleşti. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Beşiktaş, rövanşı 2-0 kaybetse de kupada son 16 turuna yükseldi.

Avrupa'da da yüzler gülmedi

2019 yılında Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdüren siyah-beyazlılar, gruplardan çıkmayı başaramadı ve tarihinin en kötü yurt dışı performanslarından birine imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava, Wolverhampton ve Braga ile eşleştiği gruba seri başı olarak giren Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 galibiyet alıp son sırada kaldı.

Güneş gitti, Avcı geldi

Beşiktaş, 2019 yılında teknik direktör değişikliği yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte görev yaptığı 4 sezonda üst üste 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Beşiktaş'la yollarını ayırıp A Milli Futbol Takımı'nın başına geçerken, ligin deneyimli çalıştırıcılarından Abdullah Avcı, futbol takımının yeni teknik patronu oldu.

Avcı'nın gelişi ile birlikte futbol takımında yapılanmaya giden Beşiktaş, sezona yeni transferleriyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte, Aras Özbiliz, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Isimat-Mirin, Adriano Correia, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'le yollar ayrılırken, Cyle Larin, Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandı.

Beşiktaş, Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Pedro Rebocho, Victor Ruiz, Douglas Santos ve Tyler Boyd'u transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye çalıştı.

Yönetim değişti

Beşiktaş'ta 2019 yılında yönetim değişikliği yaşandı.

2012 yılında göreve gelen Fikret Orman'ın istifasının ardından yapılan genel kurulda Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı ile yarışan Ahmet Nur Çebi, seçimi kazanarak siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.



