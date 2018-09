Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçı kazandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

Ligde bundan önceki 2 haftada birer yenilgi ve beraberlikle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, zorlandığı maçı kazanmasını bildi. Gary Medel'in kırmızı kart görmesiyle son 15 dakikayı 10 kişi oynayan ancak 2-0 öne geçmesini bilen Beşiktaş, 89. dakikada rakibinin golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında savunmada kalan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Beşiktaş, ligin 5. haftasında 3 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberlikle 10 puana ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki galibiyetiyle ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe mücadelesi öncesi moral buldu.

Golcü Pepe

Beşiktaş'ı 52. dakikada 1-0 öne geçiren golü atan Pepe, bu sezon hücumdaki etkili oyununu sürdürdü.

Süper Lig'de daha önce Akhisarspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında birer gol kaydeden Pepe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan karşılaşmasında ise 2 kez fileleri havalandırdı. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında da gol sevinci yaşayan Portekizli oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayla 5. golüne ulaştı. Kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Pepe, bu 5 golü de Vodafone Park'ta kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, Dolmabahçe'de takımının yaptığı son 4 maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Öte yandan, Portekiz'in Hırvatistan ile yaptığı maçta ülkesinin milli takım formasını 100. kez giyen Pepe, bu karşılaşmada da gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaşlı taraftarlar, sahanın iyilerinden olan Pepe lehine tezahüratta bulundu.

Bu sezonki ilk kırmızı kartı Medel gördü

Siyah-beyazlı ekipte Gary Medel, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında sarı kart gören Medel, 75. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci kez aynı şekilde cezalandırıldı. Medel, çift sarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta bu sezon ilk kırmızı kartı Medel gördü.

Ryan Babel'den 4. gol

Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirerek rahatlatan Ryan Babel, bu sezon takımına 4. golü kazandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile İstanbul'da oynanan maçta fileleri havalandıran Babel, Süper Lig'de ise Akhisarspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında birer gol buldu.

Taraftarlardan hakem yönetimine tepki

Siyah-beyazlı taraftar, Gary Medel'in gördüğü kırmızı kartın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Taraftarlar, zaman zaman "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılara galibiyet üçlüsünü, Ricardo Quaresma ile oğlu Ricky çektirdi.

