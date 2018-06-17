Berfu Cengiz'in yükselen performansı

ANKARA

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz, yarı final mücadelesinde Sırp Dejana Radanovic ile karşılaştı. Milli tenisçi, organizasyonun 1 numaralı seribaşı ismi karşısında 7-5 ve 6-2'lik setlerle korttan mağlup ayrıldı.

6 numaralı seribaşı olarak ter döktüğü turnuvada yarı finale kadar Hindistan'dan Snehadevi Reddy ve Mahak Jain ile İtalyan Giulia Gatto-Monticone'yi saf dışı bırakan Berfu, sadece bir set kaybetti.

Obidos'ta üst üste üçüncü haftasını tamamlayan Berfu Cengiz, 25K seviyesindeki bu üç turnuvada teklerde sırasıyla son 16, çeyrek final ve yarı final oynadı.

Milli tenisçi, Portekiz'de ayrıca geçen hafta çiftlerde Avustralyalı partneri Sara Tomic ile ikinci oldu.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar