"Benim idolüm Gökhan Gönül"





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü'nün sağ beki Cebrail Karayel, futbola başlarken kendisine Gökhan Gönül'ü örnek aldığını ve bu nedenle de çok çalıştığını ifade etti.

Cebrail Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini başarılı bulduğunu ama daha başarılı olmasını gerektiğini belirterek, "Benim mevkimin en iyisi Gökhan Gönül'dü. Benim idolüm, örnek aldığım futbolcu da Gökhan Gönül'dü. Oyun tarzımızı ve fizik yapımızı benzetiyorum." diye konuştu.

AA muhabirinin, "Yeni bir Gökhan Gönül geliyor diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna genç oyuncu, "İnşallah." cevabını verdi.

Başkent ekibinde eksik oyuncular nedeniyle Çaykur Rizespor maçında ilk kez forma giyen ve şansını iyi değerlendiren Cebrail, şunları söyledi:

"Sezonun belki de en kritik maçında görev aldım. Böyle bir maçta bana şans veren teknik ekibe teşekkür ediyorum. Sağ bek alışık olduğum bir mevki. Ancak sonrasında sol beke geçtim. Bugüne kadar hayatımda idmanda dahi sol bek oynamadan Spor Toto Süper Lig'de sol bek performansı sergiledim. Benim adıma iyi geçti. Daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bu da çalışarak olacak."





- "Şu anda hayalimin zirvesini yaşıyorum"





Sarı-lacivertli futbolcu, Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesinde forma giydiğini kaydetti.

MKE Ankaragücü kadrosunda bulunmasını, "Şu anda hayalimin zirvesini yaşıyorum." diyerek tarif eden 24 yaşındaki futbolcu, "Ankaragücü benim hayalimdi. Ben bu kulübün taraftarıydım, şimdi futbolcusuyum. Zaten Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesinde oynadığımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bundan sonraki hedefim Avrupa"





Cebrail Karayel, hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu belirtti.

"Bundan sonraki hedefim Avrupa" diyen Cebrail, "Bir futbolcu Spor Toto Süper Lig'de oynamaya başladığında, hedefinin Avrupa olması lazım. Eksik olduğumuz yanlar var. Orada kendimi daha iyi geliştireceğimi düşünüyorum. Ankaragücü'nden sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.





- Yorganla top oynayan çocuk





Çocukken rüyalarında futbol oynadığını, yorganı da top olarak kullandığını anlatan Cebrail, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçükken rüyalarımda futbol oynadığımı görürmüşüm. Annem ve babam hep bahseder. Gece yorganla top oynadığımı söylerler. Bir gün babam BUGSAŞ Spor Futbol Okulu'nu görmüş. 11 yaşında oraya gittik ve yazıldık. Beni, futbol okulundan takımın alt yapısına aldılar. Lisansım çıktı ve orada oynamaya başladım. 16 yaşına kadar BUGSAŞ Spor'da oynadım. Sonrasında Ankaraspor alt yapısına transfer oldum."





- "Alt yapıda benden daha iyi oyuncular var"





Genç oyuncu, Türk kulüplerinin alt yapıya yönelmede geç kaldığını savundu.

Kendisinin 18 yaşında Alman bir ekiple çalıştığını anlatan Cebrail, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Alt yapıya yönelmede geç kalındığını düşünüyorum. Alman ekip, Ankaraspor A Takımı için Türkiye'ye gelmişti. Muazzam şeyler öğrettiler bize. Hatta bir cümlelerini hiç unutamıyorum. 'Türk insanı çok yetenekli ama çalışmayı da bir o kadar sevmiyorlar.' demişlerdi. O zaman Real Madrid'de forma giyen Mesut Özil'i örnek vermişlerdi. Türk yeteneğini ve Alman disiplinini almış diye. Onlara katılıyorum. Çok yetenekli bir toplumuz ama çalışmayı sevmiyoruz maalesef. Biraz duygusalız. Pohpohlanmayı seviyoruz. Bu yöneliş benim gibi çocukların önünü açacaktır. Alt yapıda benden daha iyi oyuncular var. Sadece bakmak ve şans vermek lazım. Sadece güvenmek ve arkasında durmak gerekiyor."





- "Eksik yanlarım var"





Çaykur Rizespor maçındaki performansıyla otoritelerden olumlu not alan Cebrail, boş zamanlarında ekstra antrenman yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Mesleğinin futbolculuk olduğunu ve kendisini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Cebrail, "Boş zamanlarımda ekstra antrenman yapmayı tercih ediyorum. Bu işten ekmek parası kazanıyorum. Hiçbir zaman bir insan 'oldum' dememeli. Devamlı yenileniyoruz ve bir şeyler öğreniyoruz. O yüzden çalışmayı tercih ediyorum. Eksik yanlarım var." şeklinde konuştu.

Eleştirilmesinin kendisine bir şeyler katacağını anlatan genç futbolcu, "Eleştirilmeyi çok severim. Son maçtan sonra çok güzel eleştiriler aldım. Eksiklerimi tamamlayıp, daha iyi olacağım." açıklamasında bulundu.



