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Bellona Kayseri Basketbol, Manolya Kurtulmuş'u transfer etti
Spor 31.12.2019, 23:11
KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Manolya Kurtulmuş'u kadrosuna kattı.
Kayseri ekibi, Birevim Elazığ İl Özel İdare takımında forma giyen 22 yaşındaki Manolya Kurtulmuş ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Manolya Kurtulmuş'un yarın takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.
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