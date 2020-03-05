Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Spor Antrenmanında

BELEDİYE Başkanı Rasim Arı, TFF 3. Lig 3. Grupta hafta sonu Muğlaspor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediye Spor’un Nar Tesislerindeki son antrenmanını takip etti.

Teknik Direktör Taner Öcal nezaretinde gerçekleştirilen idmanı kulüp başkanı Esat Özaltın ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izleyen Başkan Arı, antrenman sonunda teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

Takımda teknik direktörlük görevine getirilen Öcal’a ve yardımcılarına başarılar dileyen Arı, tecrübeli hocanın takımı 2. Lig’e taşıyacağına inandığını söyledi.

Arı, “Nevşehir Belediye Spor çok daha iyi noktalara gelecek. Yeter ki biz inanalım, el ele gönül gönüle destek vermeye devam edelim. Her platformda desteklediğimiz, başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımız takımımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olduk, inşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kırmızı beyazlı renklere gönül veren taraftarların takımlarını daha üst liglerde görmeyi arzuladığını kaydeden Arı, ligde şansız bir dönem geçiren takımın bu hedeflere ulaşabilecek güce sahip olduğuna inandığını vurguladı.

Arı’ya teşekkür eden Öcal ve oyuncular hafta sonu oynayacakları Muğlaspor müsabakası için 3 puan sözü verdi.