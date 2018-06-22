Belçika ile Tunus 4. randevuda

MOSKOVA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın G Grubu mücadelesinde karşılaşacak Belçika ile Tunus, tarihlerinde 4. kez birbirlerine rakip olacak.

Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Bu maç öncesinde Belçika'nın 3 puanı bulunurken, Tunus henüz puanla tanışamadı.

İlk maç 26 yıl önce

Belçika ile Tunus arasındaki ilk mücadele 26 Şubat 1992'de Tunus'ta oynandı. Hazırlık karşılaşmasını ev sahibi takım 2-1 kazandı.

İki takım Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda ise grup aşamasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Belçika o şampiyonada 5 puanla gruptan çıkarken, Tunus tek puanını Belçika karşısında aldı ve son sırada kaldı.

Rekabette son karşılaşma ise 4 yıl önce gerçekleşti. Brüksel'de oynanan hazırlık maçını Belçika 1-0 kazanmayı bildi.

Belçika 43. maçında

FIFA dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Belçika, şampiyonadaki 43. maçını oynayacak.

Avrupa ekibi geride kalan 42 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

55 gol atan Belçika, kalesinde ise 66 gol gördü.

Tunus 14. maçında

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor.

Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Tunus, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı.

Afrika ekibinin Dünya Kupalarında attığı 9 gol de farklı isimlerden geldi.