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Bayern Münih sezona Hans Flick'le devam edecek
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te yardımcı antrenörken 10. haftadan sonra takımın başına getirilen Hans Flick'in, sezon sonuna kadar bu görevi sürdüreceği açıklandı.
Spor 22.12.2019, 16:14
İSTANBUL (AA) - Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Hans Flick'in en az sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı ve bundan sonraki süreçte ise teknik direktör seçeneklerinden biri olacağı duyuruldu.
Bayern Münih, Flick yönetiminde çıktığı 10 resmi maçın 8'inde galip geldi.
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