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Bayanlara Yönelik Ücretsiz Spor Programları Başlıyor
Nevşehir Belediyesi tarafından çalışan ve ev hanımlarına yönelik düzenlenen ücretsiz spor egzersiz programları 10 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Uzman antrenörler nezaretinde gündüz ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan programlara yaklaşık 400 kadın katılacak.
Spor 07.02.2020, 10:13
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen ücretsiz spor egzersiz programları için başvurular sona erdi.
Nevşehir’in farklı noktalarındaki spor salonlarında gündüz ve akşam saatlerinde düzenlenecek olan programlara katılacak kadınların isim listeleri ile egzersiz programlarının yer ve saatleri Nevşehir Belediyesi web sitesindeki duyurular bölümünde açıklandı.
Programlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne 0384 2120045 numaralı telefondan ulaşabilecek.