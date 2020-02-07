Bayanlara Yönelik Ücretsiz Spor Programları Başlıyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen ücretsiz spor egzersiz programları için başvurular sona erdi.

Mesleğinde uzman çalıştırıcılar tarafından düzenli bir program dahilinde yapılacak ve katılımcılara egzersiz programlarının yanı sıra diyetisyen vasıtasıyla sağlıklı beslenme ve diyet konusunda bilgilerin de verileceği programlara katılmak için 400 kadın başvuruda bulundu.

Nevşehir’in farklı noktalarındaki spor salonlarında gündüz ve akşam saatlerinde düzenlenecek olan programlara katılacak kadınların isim listeleri ile egzersiz programlarının yer ve saatleri Nevşehir Belediyesi web sitesindeki duyurular bölümünde açıklandı.

Programlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne 0384 2120045 numaralı telefondan ulaşabilecek.