Batman'da şehitler anısına '2. Uluslararası Yarı Maratonu' düzenlendi

BATMAN (AA) - Batman'da "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü" dolayısıyla, Türkiye, Kenya ve Etiyopya'dan 470 atletin katılımıyla "Uluslararası Yarı Maratonu" düzenlendi.

Batman Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen yarı maratona 470 atlet katıldı.

Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu Köyü'nden başlayan 21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot birinci, Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa ikinci, Kenyalı atlet Moses Too ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinciliği, Türk atlet Nuran Satılmış ikinciliği, yine Türk atlet Nursel Karataş üçüncülüğü elde etti.

"Artık Batman sportif müsabakalar konuşuluyor"

Uluslararası yarı maratonun ilde gerçekleştiriliyor olmasından mutluluk duyduğunu belirten Vali Ahmet Deniz, "Batman artık geçmişteki sıkıntıları aştı. Allah'a şükür huzurumuz, güzelliğimiz, güvenliğimiz var. Bunlar olunca da artık Batman'da sportif müsabakalar konuşuluyor. Uluslararası bir maratonu, kültürel etkinlikleri konuşuyoruz." dedi.

Batman'ın sportif etkinliklerle anılmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy her türlü sportif etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri maratona Kenya ve Etiyopya'dan da atletlerin katıldığını belirten Aksoy, "Yarı maratonu Çanakkale şehitlerimizin ruhuna armağan ediyoruz. Bu tür etkinlikler şehrimizde de önemli farklılık yaratıyor, vatandaşlarımızda memnuniyet yaratıyor, şehrimizin tanınmasına vesile oluyor." dedi.

"Gelecek yıl inşallah daha da geliştireceğiz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise etkinliğin Batman'da yapılmasının önemine değinerek, "Ciddi bir katılım ve güzellikle yapılan organizasyonu gelecek yıl inşallah daha da geliştireceğiz. Uluslararası alanda yıldızlı bir maratonun Batman'da yapılması bizim için son derece önemli. Ülkemizin her ilinde bu tür büyük organizasyonları yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yarı maratonun erkekler birincisi Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot da Batman'da koşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kadınlarda birinciliği elde eden Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli ise birincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Batman çok güzel bir şehir, parkur çok güzeldi." dedi.

Muhabir: Selman Tür, Metin Özmen

