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Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Basketbolda Türkiye Kupası maçları yarın Ankara'da başlayacak.

Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor
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ANKARA (AA) - Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, yarın Ankara'da başlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Karşılaşmalar, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk 2 gün maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

14 Şubat Perşembe:

17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol

20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

Erkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş

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