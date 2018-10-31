Basketbolda maçın ardından





ANKARA (AA) - ULEB Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 77-72 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Bizim için çok değerli bir galibiyet aldık." dedi.

Gören, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, kupanın en zor grubunda yer aldıklarını belirterek, "Maça iyi bir stratejiyle başladık. Tam saha baskıyla rakibimizin oynamasını engelledik. Yakaladığımız sayı farkı hep lehimize gelişti. En düştüğü anda da maç bitti." diye konuştu.

Ankara'yı ve Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmek üzere yola çıktıklarının altını çizen Gören, "Belki salonda iyi sayıda seyirci vardı ama bu takım daha çok desteği hak ediyor. Kupada iki maç üst üste kazandık, 5 maçımız daha var. Fikstür avantajına sahibiz çünkü kalan maçların üçünü sahamızda oynayacağız. Gruptan çıkabilme adına ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- Canak: "Maçı çevirmeyi denedik ama başaramadık"





Partizan Başantrenörü Nenad Canak, Türk Telekom karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydetti.

Karşılaşmaya çok yumuşak başladıklarını ve rakiplerine çok hücum ribaundu verdiklerini dile getiren Canak "Bu kupada 14 sayıdan geri gelmek çok zor. Üç çeyrek maçı çevirmeyi denedik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.