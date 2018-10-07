Basketbolda maçın ardından





SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom'a 65-55 mağlup olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ernak, maçı kazanan Türk Telekom takımını tebrik etti.

Rakibin çok büyük hücum potansiyeli olduğunu vurgulayan Ernak, "Eksik bir kadroyla oynamamıza rağmen, maçın çok büyük kısmında stratejimizi sahaya yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Rakibi, kendi ortalamalarının çok altında tuttuk fakat kendi hücumumuzu yeteri kadar iyi yüzdelerle oynayamıyoruz." diye konuştu.

Ernak, özellikle ikinci yarıda çok fazla top kaybı yaşadıklarını dile getirerek, "Oyuncularımızın üzerinde bir heyecan, tedirginlik var. Önümüzdeki hafta hatalarımızı tekrarlamamaya çalışacağız. Takımımızın olgunlaşması için çok daha fazla çaba gösterip, zamanı lehimize kullanmaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- Gören: "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk"





Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Sakarya temsilcisinin yaz dönemini çok iyi geçirdiğini, ligin en dinamik takımlarından biri olduğunu söyledi.

Sakarya ekibinin, lige başlarken en hazır takım görüntüsü veren 3-4 kulüpten biri olduğunu belirten Gören, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla buranın zor bir deplasman olduğunu geçen seneden beri biliyorduk. 3 gün önce önemli bir Avrupa kupası maçı kaybettiler burada. Onun pozitif etkisinin olacağını düşündük. İkinci periyodun ortasından itibaren çok akıllı oynayarak, topu paylaşarak, tecrübeli oyuncularımızı devreye sokarak, son bölümde bütün kontrolü elimizde tutarak maçı kazandık."

İki yıl aradan sonra tekrar döndükleri Süper Lig'e galibiyetle başladıklarına işaret eden Gören, "Hem ULEB Avrupa Kupası'nda hem de ligde hedeflerimiz var. Çarşamba günü Valencia Basket maçına gideceğiz. Çok nezih bir seyirci önünde çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Bizi keyiflendiren bir galibiyet oldu. Onlara teşekkür ediyorum, yolları açık olsun. İnşallah hedeflerinde başarıya ulaşırlar. Biz de kendi yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



