Basketbolda maçın ardından





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ'a 99-98 mağlup olan Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, "TOFAŞ gibi önemli bir takıma karşı sonuna kadar mücadele ettik." dedi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, TOFAŞ'ı galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Maçın iyi bir oyun ve mücadeleye sahne olduğunu ifade eden Berrocal, "Benim için üzüntü verici bir maçtı. Takımımla gurur duyuyorum. Birçok problemi atlattık. TOFAŞ gibi önemli bir takıma karşı sonuna kadar mücadele ettik. Sezon boyunca Türkiye Kupası'nda, play-off'ta mücadele ettik. Bu bizim için büyük başarı. Başladığımız kadro ile sezonu bitirdik ve iyi bir mücadele ortaya koyduk. Gelecek sezonlar için bu ümit verici. Daha iyi yerlerde olabilmek için iyi bir adım attık." diye konuştu.





- TOFAŞ cephesi





TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise kazandıkları ve turu geçtikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Serinin ikinci maçını Eskişehir'de kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Ene, "Eskişehir Basket karakterli ve iyi bir takım. Akıllı olup az hata yapmayı hedefledik. Kazandığımız için mutluyum. TOFAŞ basketbola çok emek veren ve hizmet eden bir kurum. Bu sezon yarı finale kaldık. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



