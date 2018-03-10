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Basketbolda maçın ardından

- Galatasaray Odeabank Başantrenörü Mahmuti: - "İlerleyen dönemde daha iyi olacağız" - Eskişehir Basket Başantrenörü Berrocal: - "Eğer bu seviyede savunmada başarılı olamazsanız maçı kazanmanız çok güç olur"

10 Mart 2018 Cumartesi 18:14
Basketbolda maçın ardından
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İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Eskişehir Basket'i 84-78 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Oktay Mahmuti, çok zor bir maçtan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahmuti, maçın planladıkları gibi geçtiğini vurgulayarak, "Önemli bir galibiyet aldık. Mücadeleye biraz gergin başladık. Bundan dolayı akıcılığımızı yakalayamadık. Rakibimizin geriye düştüğünde savunmaya geçeceğini de biliyorduk. Konsantrasyon düşüklüğü onlara karşı durağan hücum etmemize sebep oldu. Aldığımız sonuçla ikili averajlar eşit hale geldi. Süreç ne gösterecek bakacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in çok zor olduğunu söyleyen tecrübeli başantrenör, "Her maçta, her top çok önemli. Önümüzdeki Büyükçekmece, Trabzonspor, Yeşilgiresun maçlarına bakacağız. Her maçta son topa kadar mücadele edeceğiz. İlerleyen dönemde daha iyi olacağız." diye konuştu.


- Berrocal: "Takım olarak gelişmeye devam ediyoruz"


Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, savunmada etkili olamadıkları için maçı kaybettiklerini aktardı.

Üst üste kaybedilen maçlardan birini geride bıraktıklarını anlatan Berrocal, "Son çeyrekte iyi oynadık. Farkı da kapattık. Bunu nasıl tüm maça yayabiliriz bunu düşünüp, çalışmalıyız. Kaybettiğimizde takım halinde kaybediyoruz. Eğer bu seviyede savunmada başarılı olamazsanız maçı kazanmanız çok güç olur." yorumunu yaptı.

Son topa kadar mücadele ettiklerini belirten İspanyol başantrenör, "Her maç olduğu gibi bu maça da aynı istekle çıktık. Ancak yeterli olmadı. Daha iyisini yapmalıyız. Takım olarak gelişmeye devam ediyoruz. Daha iyi olmak için çok çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolEskişehir BasketGalatasaray OdeabankJosep Maria BerrocalOktay Mahmuti
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