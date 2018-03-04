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Basketbolda maçın ardından

- Eskişehir Basket Başantrenörü Berrocal: "Bu şekilde kaybetmek istemezdik. Çalışmaya devam edeceğiz" - Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Karşılaşmanın sonunda kritik bir üçlük atarak maçı kazandık"

04 Mart 2018 Pazar 23:50
Basketbolda maçın ardından
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ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'a 85-84 mağlup olan Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, "Bu şekilde kaybetmek istemezdik. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gaziantep Basketbol'u tebrik etti.

Maçı kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Berrocal, şöyle konuştu:

"Böyle kaybetmek acı vericiydi. Bu şekilde kaybedince iki yol vardır ya negatifliğe ya da pozitifliğe odaklanırsınız. Oyuna pozitif yanından bakıyoruz. İkinci yarıda iyi defans yapıp, öne geçtik. Son saniye ribaundunu alamadık, dönüşünde sayıyla yenildik. Son iki oyunu son saniyelerde kaybettik. Daha pozitif oynamayı öğrenmeliyiz. Takım olmak durumundayız. Bu şekilde kaybetmek istemezdik. Çalışmaya devam edeceğiz."

Takım kaptanı Caner Erdeniz ise iyi mücadele ettikleri maçı son dakikada kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.


- Markovic: "Ligde kalmak adına galibiyetler almalıyız"


Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ise Eskişehir Basket'in sakatlıklar dolayısıyla kadrosunun eksik olmasını iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Markovic, şunları kaydetti:

"Bu tarz maçları, bu takımlara karşı kazanmak kolay değil. Basit top kayıpları yaptık. Karşılaşmanın sonunda kritik bir üçlük atarak maçı kazandık. Özellikle bu bizim için bebek adımıydı. Bundan sonra önümüzdeki maçlarda daha cesaretli olup, ligde kalmak adına galibiyetler almayız."

Oyuncu Erol Can Çinko ise iyi oynadıkları maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.


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