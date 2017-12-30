Basketbolda maçın ardından





UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında sahasında Eskişehir Basket'e 81-68 mağlup olan Muratbey Uşak'ın başantrenörü Aziz Bekir, maçı üçüncü çeyrek kötü oynadıkları için kaybettiklerini söyledi.

Bekir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sonucu için üzgün olduğunu belirtti.

İlk devre iyi mücadele ettiklerini, kondisyon eksikliği nedeniyle üçüncü çeyrekte oyundan düştüklerini aktaran Aziz Bekir, "Her maç çok önemli, rakip ne kadar güçlü olursa olsun kazanmamız gerekirdi. Üçüncü çeyrek kötü oynadık bu yüzden maçı alamadık. Takım, sıkıntılı durumda, kaybetme korkusuyla bir adım geri atıyor. Bundan sonraki maçları alacağız." dedi.

Muratbey Uşak oyuncusu Tayfun Erülkü ise maça iyi başlatıklarını, devrenin ardından direnç gösteremediklerini ve kaybettiklerini kaydederek, "Bundan sonra her maçı kazanmamız gerek çünkü işler bizim için iyi gitmiyor." diye konuştu.





- Eskişehir Basket cephesi





Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal Riera, çok zor bir maç oynadıklarını, özellikle ilk yarı takım olarak zorlandıklarını ifade etti.

Oyuncularını kutlayan Riera, "Ligde oynadığımız en zor ilk yarıydı diyebilirim. Rakibin ritmine uyduk, bire birde çok hata yaptık. Üçüncü periyotta çok iyi savunma yaptık ve rakibin sadece 7 sayı atmasına izin verdik ve bu da bize galibiyet getirdi. Deplasman galibiyeti önemliydi, takımımı kutluyorum. Bu tarz şeyler bizi rahatlatmamalı, daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir Basket oyuncusu Doğan Şenli ise zor bir deplasmanda galip geldiklerini anlatarak, "Hafta içi iyi hazırlandık, top kaybını minimumda tutup maçı kazandık." yorumunu yaptı.