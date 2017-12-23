Basketbolda maçın ardından





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında TOFAŞ'ı 76-75 mağlup eden Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, oyunu ellerinde iyi tutarak maçı kazandıklarını söyledi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Maçın ikinci yarısında çok iyi oynadıklarını aktaran Berrocal, "En iyi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Dayanıklılığımızı, enerjimizi ve karakterimiz ortaya koyduk. Oyunu elimizde tutmayı iyi bildik ve maçı kazandık. Oyunun sonunu getirebilmek ve çok iyi değilken kazanabilmek önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.





- TOFAŞ cephesi





TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, galibiyetinden dolayı Eskişehir Basket'i tebrik ettiğini kaydetti.

Kötü bir oyun sergilediklerini anlatan Ene, "İlk yarıda iyiydik ancak sonra kötüydük. İkinci yarıda ise durduk. Yoruluyoruz, zorlu bir maç trafiğimiz var. İkinci yarıda sadece topu çembere atmayı düşündük. Organizasyon içinde oynayamadık." diye konuştu.