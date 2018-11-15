Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

ANKARA (AA) - Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 7. maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 101-83 yenildi.
Türk Telekom, İspanya'nın Valencia kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-17 önde kapadı. Fakat ev sahibi takım, hücumdaki performansı sayesinde soyunma odasına 50-42 üstünlükle gitti.
Son periyot öncesi 8 sayılık farkı (72-64) koruyan Valencia Basket, sahadan 101-83 galip ayrıldı.
5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Valencia Basket'te 13 sayı ve 7 asistle oynayan Van Rossom öne çıktı.
Türk Telekom, 7. karşılaşmasında 4. mağlubiyetini alırken, Valencia Basket 5. galibiyetini elde etti.