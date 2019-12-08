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Basketbol: Toplu sonuç

- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin de 8. haftasında 3'er karşılaşma oynandı - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Spor 08.12.2019, 20:40
Basketbol: Toplu sonuç
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İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'ne 11. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne de 8. hafta maçlarıyla devam edildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor: 85-52

Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 96-81

Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor: 80-62


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray: 69-66

BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi: 61-71

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 80-79


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor-Samsunspor: 59-57


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor: 95-62

Bosna 34-Emlak Konut: 51-57

Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 62-69


#Basketbol #ING Basketbol Süper Ligi #toplu sonuç
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