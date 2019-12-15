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Basketbol: Toplu sonuç
- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası ise tek maçla sona erdi
Spor 15.12.2019, 22:57
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası ise tek maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Sigorta-Gaziantep Basketbol: 78-73
Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 84-78
Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 80-83
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81-53
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor: 80-67
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